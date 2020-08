Tragico incidente, questa mattina, a Capaccio Paestum.

Un ciclista, per cause da accertare, è stato investito in località Porta Giustizia da un’auto alla cui guida vi era una donna.

Immediato l’intervento dei soccorsi allertati dalla conducente ma purtroppo l’uomo, un 67enne di Salerno, è morto sul colpo.

Sul posto presenti i Carabinieri di Capaccio Scalo per i rilievi del caso.

– Claudia Monaco –