Paura in A2 del Mediterraneo a Campagna. Furgone si ribalta sulla carreggiata

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 44+200 nei pressi dell’area di servizio di Campagna.

Per cause in corso di accertamento un furgone si è ribaltato sulla carreggiata. Fortunatamente gli occupanti del veicolo sono riusciti ad uscire illesi nonostante il violento impatto.

Sul posto, per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente, sono intervenute due pattuglie della Sottosezione della Polizia Stradale di Eboli e il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

Presente anche il personale dell’Anas per ripristinare il tratto di A2 interessato dall’incidente.

Il traffico ha subito dei rallentamenti per permettere le operazioni di rimozione del mezzo ribaltato.

– Chiara Di Miele –