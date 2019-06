Le vertigini sono una sensazione soggettiva e illusoria di oscillazione o rotazione del proprio corpo e dell’ambiente circostante. Tale sensazione comporta una difficoltà a restare in posizione eretta ed un senso di instabilità. Può presentarsi da sola o associata a sintomi neurovegetativi quali nausea, vomito, ipotensione, sudorazione, pallore, sensazione di testa vuota. Le vertigini iniziano dall’occipite e si irradiano alla testa e alle palpebre; ad occhi chiusi il paziente ha la sensazione di perdere l’equilibrio.

Sono molte le patologie che generano questo sintomo, in particolare quelle legate a problemi del labirinto dell’orecchio che è l’organo che presiede il senso dell’equilibrio. Tra queste patologie rientrano la labirintite, la sindrome di Meniére, malattie cerebro-vascolari, traumi, emicrania, epilessia, patologie oculari, anemie gravi, disturbi della pressione, disordini metabolici, problemi alla cervicale.

La terapia omeopatica agisce molto sulla correlazione tra vertigini e stato emotivo valutando le modalità di manifestazione e le patologie da cui il sintomo deriva. Argentum nitricum si usa quando il paziente è molto ansioso, fobico, ipocondriaco. Ha uno stile di vita stressante e frenetico, soffre di ansia anticipatoria prima di prove, esami o eventi importanti.

Gelsemium è un rimedio adatto a personalità fortemente ansiose, apprensive.

Il rimedio più importante per la cura delle vertigini è Cocculus, soprattutto in relazione ad una crisi vestibolare. La sindrome vertiginosa è intensissima: il paziente ha la sensazione che il mondo stia ruotando e i capogiri peggiorano sedendosi e girando lo sguardo. Il sintomo si manifesta in seguito a lunghi periodi di insonnia, intenso affaticamento psico-fisico e si accompagna a nausee e avversioni verso gli odori, ipersalivazione, pallore. Le vertigini peggiorano in movimento: ecco perché Cocculus è indicato nel malessere da mezzo di trasporto.

Farmacia 3.0 – Rubrica a cura del dott. Alberto Di Muria