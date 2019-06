Polla: sport e divertimento al centro dell’evento “La scuola si mette in gioco”

Si è svolto questa mattina, in Piazza Mons. Antonio Forte a Polla, l’evento sportivo “La scuola si mette in gioco”.

Scopo della manifestazione, organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rocco Giuliano e rivolta a tutti i bambini delle classi dalla prima alla quinta di tutte le Scuole Primarie del paese, è quello di divertirsi e di salutare in modo gioioso l’anno scolastico che si è appena concluso.

Sono state preparate per l’occasione 6 postazioni con percorsi differenti. Le prove svolte dai piccoli alunni consistevano in capriole, corsa ad ostacoli e altri semplici esercizi adatti a bambini delle elementari.

Dopo le attività sportive, ai bambini è stata offerta una merenda a base di frutta e questo è stato anche un modo per sensibilizzare in merito alla corretta alimentazione collegata allo sport.

“La giornata è andata bene e i bambini si sono divertiti tanto – commenta l’assessore con delega allo Sport Federica Mignoli – Il mio progetto per l’anno prossimo è quello di portare ‘I giochi della gioventù’ come si faceva un tempo. Questa mattina è stata un’anteprima di quello che si potrebbe realizzare in futuro”.

A fine giornata, tutti i giovanissimi atleti sono stati premiati con un attestato di partecipazione.

– Annamaria Lotierzo –