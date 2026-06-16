Nuovo appuntamento a Sala Consilina con “La Vita che Accade – Podcast Live”, il format che continua ad approfondire i temi della giustizia sociale, dell’abitare, delle reti territoriali e delle nuove forme di welfare nei territori del Vallo di Diano. Giovedì 18 giugno, alle ore 19.00, presso la sede dell’Associazione Amico Fritz in via Matteotti 75 si terrà il quinto incontro del podcast dal vivo, che vedrà come ospite d’eccezione Andrea Morniroli, assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola della Regione Campania.

Dopo i primi appuntamenti che hanno acceso il confronto sulle fragilità sociali e sulle comunità inclusive il nuovo incontro metterà al centro un dialogo fondamentale per il territorio, arricchito dalla vastissima esperienza dell’ospite. Da oltre trent’anni impegnato sul fronte del welfare, delle migrazioni e delle gravi fragilità, Morniroli unisce infatti il ruolo istituzionale a un profondo radicamento sul campo: già socio e amministratore della cooperativa sociale Dedalus di Napoli e co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità (insieme a Fabrizio Barca ed Elena Granaglia), vanta anche una lunga esperienza nel contrasto alla dispersione scolastica e all’emarginazione. Il dibattito prenderà quindi spunto dall’analisi di modelli innovativi come Housing First e Stazioni di Posta, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo del lavoro sociale oggi, non soltanto come risposta tecnica alle fragilità, ma come vero e proprio spazio di partecipazione, presenza e trasformazione sociale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei progetti di contrasto alla marginalità sociale Housing First e Stazione di Posta, promossi dal Consorzio Sociale S10 Vallo di Diano – Tanagro – Alburni, con il coordinamento della Cooperativa Sociale Iskra in qualità di ente gestore. L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa di confronto aperto e diretto tra operatori sociali, associazioni, cittadini e la Regione Campania, per continuare a costruire quotidianamente reti di sostegno e inclusione.

L’evento è organizzato in stretta sinergia da Associazione Amico Fritz, Cooperativa Sociale Iskra, Toko Film Fest e Radio Lasagne Verdi. L’ingresso è libero e gratuito.