Ladri in azione ad Agropoli.

Ignoti hanno preso di mira un’abitazione in località Mattine nel giorno di Pasqua: approfittando dell’assenza dei proprietari che erano andati a messa, i ladri sarebbero riusciti ad introdursi nella proprietà privata e a portare via soldi, gioielli e oggetti preziosi nel giro di pochi istanti.

Il bottino ammonterebbe ad alcune migliaia di euro.

I proprietari di casa, accortisi dell’accaduto al rientro, non hanno potuta far altro che allertare i Carabinieri.