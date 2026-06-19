Paura questa mattina ad Eboli.

Per cause da accertare, un furgone adibito al trasporto e alla consegna di un’attività casearia ha preso improvvisamente fuoco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Le fiamme hanno lambito la facciata del negozio e un balcone. Fortunatamente non si registrano feriti.

Presenti anche le Forze dell’Ordine per chiarire la dinamica di quanto successo.