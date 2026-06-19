“Dottore, non capisco se è il caldo oppure sono io che non ce la faccio più”.

Questa frase la sento ogni anno, puntualmente, tra maggio e giugno. Le giornate si allungano, il sole diventa più intenso e molte persone arrivano in farmacia convinte che il caldo sia l’unico responsabile di quella stanchezza che sentono addosso. In realtà, molto spesso, il caldo è soltanto il momento in cui il corpo smette di compensare e inizia a mostrare chiaramente la fatica accumulata nei mesi precedenti.

Qualche giorno fa una donna di 49 anni è entrata in farmacia e mi ha detto una frase che mi è rimasta impressa: “L’anno scorso facevo le stesse cose senza problemi. Adesso basta una mattinata fuori casa e mi sento svuotata”. Non era malata. Non aveva febbre, non aveva dolori particolari, non aveva cambiato stile di vita. Eppure qualcosa era diverso. Si sentiva più lenta, meno resistente, più affaticata già nelle prime ore della giornata.

Molte persone pensano che il caldo tolga energia. In parte è vero. Quando le temperature aumentano, il corpo deve lavorare di più per mantenere stabile la temperatura interna. I vasi sanguigni si dilatano, aumenta la dispersione di liquidi attraverso la sudorazione e il sistema cardiovascolare è costretto a fare un lavoro supplementare. Ma questo non spiega perché alcune persone affrontano l’estate senza problemi mentre altre sembrano crollare già ai primi giorni caldi. La differenza spesso non è il caldo. È il livello di recupero con cui arriviamo all’estate.

Durante l’inverno e la primavera il nostro organismo accumula mesi di lavoro, responsabilità, stress e spesso anche sonno insufficiente. Molti adulti vivono costantemente in modalità prestazione. Si alzano presto, lavorano tutto il giorno, risolvono problemi, gestiscono famiglia e impegni. Il corpo riesce a sostenere questo ritmo per molto tempo, ma non all’infinito.

Il primo errore che vedo fare è attribuire tutta la colpa alle temperature. In realtà il caldo spesso si limita a rendere visibile una situazione che esiste già da mesi. È come una spia sul cruscotto che si accende quando il motore è già sotto pressione da tempo.

C’è un protagonista invisibile che merita attenzione: il cortisolo. Molti lo conoscono come ormone dello stress, ma il suo ruolo è molto più complesso. Il cortisolo aiuta il corpo a svegliarsi al mattino, a reagire agli impegni della giornata e ad adattarsi alle richieste dell’ambiente. Quando però viviamo per mesi in una condizione di tensione continua, questo sistema viene continuamente sollecitato. All’inizio tutto sembra funzionare. Si continua a lavorare, si continua a correre. Poi iniziano piccoli segnali. La mattina serve più tempo per partire. La concentrazione cala. La resistenza diminuisce. E quando arriva il caldo, tutto diventa più evidente.

Molte persone mi raccontano la stessa sensazione: “Mi sento scarico senza motivo” . In realtà un motivo c’è. Il corpo sta consumando più energia di quella che riesce a recuperare.

Anche il sistema nervoso ha un ruolo fondamentale. Se la mente resta costantemente attiva, il cervello continua a consumare risorse anche nei momenti di riposo. È per questo che molte persone mi dicono: “Dormo, ma non recupero”. Il problema non è sempre la quantità di sonno. Spesso è la qualità del recupero.

In questi casi non serve soltanto cercare qualcosa che dia energia immediata. Serve aiutare l’organismo a ritrovare equilibrio. Alcuni nutrienti coinvolti nella produzione energetica cellulare possono essere utili, così come il magnesio, che aiuta a sostenere il sistema nervoso e a ridurre quella tensione continua che consuma energia senza che ce ne accorgiamo.

Anche la fitoterapia può offrire un supporto prezioso. Piante adattogene come l’Ashwagandha lavorano in modo diverso rispetto agli stimolanti. Non costringono il corpo a produrre energia. Aiutano piuttosto l’organismo a gestire meglio lo stress e a utilizzare in modo più efficiente le proprie risorse. Molte persone descrivono il risultato con parole molto semplici: non si sentono più “cariche”, si sentono più stabili.

Anche la circolazione merita attenzione. Con il caldo i vasi sanguigni si dilatano e alcune persone iniziano ad avvertire gambe pesanti, senso di affaticamento e minore resistenza fisica. In questi casi può essere utile sostenere il microcircolo con fitoterapici specifici come centella asiatica, vite rossa o rusco, sempre all’interno di una valutazione personalizzata.

Il messaggio più importante che voglio lasciarti è questo: non sempre il problema è il caldo. Molto spesso il caldo è semplicemente il momento in cui il corpo smette di nascondere la fatica accumulata. È il periodo in cui il sistema nervoso, la circolazione e il recupero mostrano il conto di mesi vissuti in modalità emergenza.

Da farmacista di famiglia vedo ogni giorno persone convinte di essere diventate improvvisamente più deboli. Nella maggior parte dei casi non è così. Hanno semplicemente bisogno di recuperare quello che hanno consumato.

Se anche tu senti che l’estate ti trova più stanco di quanto dovrebbe, se hai la sensazione di non avere più l’energia di qualche anno fa o se il caldo sembra amplificare ogni forma di affaticamento, passa in farmacia. Non per trovare una soluzione rapida, ma per capire cosa sta cercando di dirti il tuo corpo.