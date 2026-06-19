Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ricevuto oggi a Palazzo Santa Lucia l’Ambasciatore del Regno Unito in Italia Stephen Hickey in una delle sue prime visite ufficiali dopo il recente insediamento.

L’incontro, svoltosi in un clima cordiale e di proficua collaborazione, ha rappresentato l’occasione per riaffermare i solidi legami storici, economici e culturali che uniscono la Campania e il Regno Unito.

Inoltre ha posto le basi per lo sviluppo di nuove sinergie in campi come l’innovazione, l’università, il turismo, la cultura, gli scambi commerciali e lo sviluppo sostenibile.