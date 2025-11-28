Dal 5 all’8 dicembre aiuta la ricerca con una stella di Natale AIL. Scopri dove trovarla
Era il 1989 quando, grazie all’intuizione della Presidente di AIL Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e apprezzata e quattro anni più tardi scesero in piazza anche le altre Sezioni AIL.
Oggi grazie alle buone stelle con un contributo minimo di 15 euro si può finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici in tutto il Paese.
In molti stand si troveranno anche i Sogni di Cioccolato AIL, una stella di cioccolato disponibile con una donazione minima di 15 euro.
Anche quest’anno potrai contribuire alle cure delle leucemie, dei linfomi e del mieloma dal 5 all’8 dicembre.
Scopri qui in quali piazze recarti per aiutare il prossimo.