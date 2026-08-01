Prosegue a Marina di Camerota l’operazione “Estate Sicura”, condotta dalla Polizia Locale per garantire il rispetto delle regole, la sicurezza e la corretta fruizione del territorio durante la stagione turistica.

Nel corso dei controlli sono stati elevati verbali nei confronti di case e appartamenti per vacanze avviati senza la preventiva presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per ciascuna violazione accertata è stato elevato un verbale dell’importo di 3.333,33 euro.

Gli agenti hanno inoltre sanzionato la presenza di cani sulle spiagge negli orari non consentiti. L’attività della Polizia Locale proseguirà su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle località maggiormente frequentate, alle strutture ricettive e al rispetto delle disposizioni che regolano l’utilizzo degli arenili.