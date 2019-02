A Castellabate la scuola diventa “plastic free”. In arrivo l’EcoMensa per educare al rispetto ambientale

La mensa scolastica diventa ecologica nel Comune di Castellabate.

Sono state sostituite le stoviglie usa e getta e le bottigliette di plastica con utensili rigidi e riutilizzabili e l’acqua del rubinetto. Un progetto che propone l’uso di strumenti utili per salvaguardare l’ambiente messo in atto dal Comune che provvederà durante i pasti la distribuzione gratuita di uno specifico kit ecologico pensato per gli alunni. Una decisione in linea con una serie di iniziative volte ad una gestione ambientale sempre più attenta e scrupolosa. Il progetto permetterà di riorganizzare il servizio mensa, eliminando piatti, bicchieri e posate di plastica, ottenendo una cospicua riduzione annua di rifiuti e di inquinamento da microplastiche, un dramma che ha risvolti negativi per la salute pubblica.

“Un esempio utile a tutti – sottolinea l’assessore all’Istruzione Elisabetta Martuscelli – e che riuscirà sicuramente a responsabilizzare i bambini sull’importanza del riuso e sul rispetto dell’ambiente. L’EcoMensa infatti è in linea con altri progetti di educazione ambientale portati avanti in sinergia con le scuole e con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che intendono promuovere stili di vita sostenibili e la salvaguardia di tutte le risorse che la natura ci offre, acqua compresa”.

– Claudia Monaco –