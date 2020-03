Paura a Salerno. Incendio nel piazzale di un supermercato in via Settimio Mobilio

Attimi di paura ieri sera a Salerno in via Settimio Mobilio dove, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio nel supermercato “Sole 365”. Sembrerebbe che per cause accidentali avrebbero preso fuoco alcuni cartoni stoccati nel cortile esterno dell’attività commerciale che ieri era chiusa.

Le fiamme si sono subito alzate fino ai piani superiori dei palazzi vicini al supermarket, così come il fumo denso.

Tempestivo è stato l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale che al loro arrivo hanno anche notato la presenza nelle vicinanze del rogo di una serie di bombole di ossigeno di una struttura sanitaria vicina. Grosso il lavoro dei caschi rossi per domare le fiamme e procedere ad un sopralluogo all’interno della struttura.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno così provveduto a far evacuare e mettere in sicurezza diverse famiglie residenti nei palazzi vicini al rogo.

– Chiara Di Miele –