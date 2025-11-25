Paura a Salerno. Donna avvicinata e minacciata con una pistola, indagini in corso
Attimi di paura a Salerno dove tra Torrione e Pastena una donna è stata minacciata con una pistola.
La sventurata sarebbe stata avvicinata con una scusa mentre scendeva dall’auto e minacciata di consegnare la borsa.
Le urla della 70enne hanno costretto il malvivente a darsi alla fuga: in pochi minuti sono giunti i Carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini del caso.
Non si esclude che il responsabile abbia tentato il colpo con il supporto di un complice.
La 70enne è stata accompagnata al “Ruggi” di Salerno per accertamenti.