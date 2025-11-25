Il giorno dopo le elezioni Regionali in Campania si tirano le somme.

Federico Conte, candidato nella lista Pd, ha condiviso una sua riflessione: “Il voto ha premiato il gruppo dirigente del Pd, rispetto al quale la mia candidatura si è proposta, lo ho dichiarato lealmente al momento della presentazione della lista, come autonoma e libera”.

Conte ha rimarcato il dato incontrovertibile di queste elezioni: l‘astensionismo. “Una candidatura che è stata suggestivamente definita come il gemello attivo dell’astensionismo – ha dichiarato – Ho provato, con modestia e coerenza, ad aprire un varco alla partecipazione della società civile e dimostrare che un cambiamento è possibile solo mettendosi in discussione. Un messaggio che è stato ribadito anche in occasione delle chiusure elettorali, con la partecipazione di personalità politiche come Gaetano Manfredi, Andrea Orlando e Roberto Speranza”.

“I miei interventi così come il mio voto sono stati interpreti dell’esigenza di intercettare il non voto e promuovere la buona politica – ha proseguito Conte -. Anche se non è stato sufficiente: l’astensionismo purtroppo è prevalso ancora una volta e resta il problema da risolvere. Mi congratulo con gli eletti ai quali auguro buon lavoro, io riprenderò da domani la mia strada libera, onorerò con coerenza e buona politica chi mi ha votato, lo farò dentro e fuori dal Pd“.

“Sono certo che la giunta Fico aprirà una nuova stagione e noi ci saremo per dare voce e continuità al programma presentato agli elettori” ha concluso Federico Conte.

