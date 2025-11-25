Raggiunto da un colpo mortale durante una battuta di caccia in Toscana. Centola piange Adriano Di Lorenzo
Un dramma inaspettato ha scosso la comunità di Centola che piange un suo figlio.
Durante una battuta di caccia in Toscana, al confine tra Carmignano e Quarrata, il 69enne Adriano Di Lorenzo ha perso la vita.
Il colpo è esploso probabilmente dal fuoco amico di uno dei compagni mentre tutti insieme stavano braccando alcuni cinghiali con i cani. Inutili sono stati i tentativi di soccorrere Di Lorenzo.
Nella fitta vegetazione sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma l’uomo era già morto.
La notizia è giunta subito a Centola che si è stretta al dolore della famiglia.