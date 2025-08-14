Paura questa mattina a Roccadaspide per un incendio sviluppatosi in un’abitazione di via Flavio Gioia.

Le fiamme hanno preso origine per cause in corso di accertamento e hanno distrutto varie stanze dell’immobile.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, guidati dal Capo Distaccamento Angelo Picariello, che hanno domato il rogo ed evitato il peggio.

La proprietaria di casa è stata fatta evacuare in via precauzionale, fino alla messa in sicurezza dell’abitazione.