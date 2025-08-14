Militare salva la vita a un barista a Capaccio Paestum.

Il Graduato Carmine Conforto, Dirigente di Sezione del Sindacato Itamil Esercito presso Persano, in servizio al 4° Reggimento Carri ha salvato la vita a un barista colpito da un grave malore durante il turno di lavoro.

L’uomo, dopo un primo malessere, si è improvvisamente accasciato a terra.

Immediato l’intervento di Conforto che, nonostante fosse fuori servizio, è intervenuto mettendo in atto con competenza le manovre di primo soccorso, riuscendo a stabilizzare il paziente e a scongiurare il peggio fino all’arrivo dei sanitari del 118.

Grazie alla rapidità l’episodio non ha avuto conseguenze tragiche, testimoniando quanto una manovra possa fare la differenza.

Il fatto evidenzia inoltre il ruolo insostituibile delle Forze Armate non solo nelle operazioni militari, ma anche nella protezione e sicurezza dei cittadini, in servizio e fuori servizio.