Scoperti mentre eseguono lavori di sbancamento di materiale roccioso a Battipaglia.

I militari della Stazione Forestale di Acerno durante un servizio di controllo e prevenzione degli incendi boschivi hanno notato tre escavatori che stavano eseguendo l’attività per creare profonde buche e pareti scoscese alte decine di metri.

Alcuni autocarri presenti provvedevano a prelevare il materiale sabbioso e roccioso estratto. Prontamente i militari hanno identificato i presenti chiedendo gli atti autorizzativi dei lavori ma l’amministratore avrebbe riferito che tale documentazione era in possesso del tecnico di fiducia il quale risultava irreperibile telefonicamente.

Successivamente è stato concordato un sopralluogo congiunto con i tecnici del Genio civile di Salerno e dell’Ufficio Tecnico Comunale di Battipaglia dal quale è poi emerso che erano in corso lavori di realizzazione di gradonate con modifica sostanziale dello stato dei luoghi e del territorio, il tutto in assenza di titoli autorizzativi.

Inoltre il materiale litoide prelevato, sprovvisto di formulario rifiuti o documenti di trasporto, è probabile che sia stato destinato all’impianto di frantumazione appartenente alla stessa ditta che aveva effettuato i lavori.

Alla luce di quanto rilevato si è provveduto immediatamente a sequestrare l’area e a denunciare il responsabile.