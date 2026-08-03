Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza hanno intensificato l’azione di controllo economico del territorio, rilevando e contestando, attraverso un approccio operativo trasversale, numerose violazioni alla normativa fiscale, lavoristica e in materia di trasparenza dei prezzi al consumo.

Nel capoluogo e in diversi comuni della provincia i finanzieri hanno accertato numerose infrazioni agli obblighi di memorizzazione e di invio dei corrispettivi telematici nonché di installazione e di revisione periodica del misuratore fiscale.

Interessati dalle violazioni saloni di bellezza, fruttivendoli, panifici, bar, ristoranti e commercianti ambulanti.

Inoltre, l’esecuzione di specifici controlli da parte delle Tenenze di Maratea e di Viggiano, finalizzati a verificare la regolare instaurazione dei rapporti di lavoro, ha portato all’individuazione di 4 lavoratori in nero, impiegati illecitamente presso alberghi, bar e attività agricole.

Altrettanto incisiva è stata l’azione di controllo sulla trasparenza dei prezzi al consumo.

Nello specifico, i finanzieri della Tenenza di Maratea, all’esito di specifici controlli condotti nei confronti di un ambulante e di una rivendita di articoli per animali, hanno riscontrato e contestato al titolare degli esercizi commerciali la violazione dell’obbligo di esposizione dei prezzi degli articoli posti in vendita.

L’evasione fiscale e il lavoro irregolare arrecano gravi danni al sistema economico, alterando la leale concorrenza e penalizzando i consumatori e gli operatori onesti.