Diocesi di Teggiano-Policastro a lutto per la perdita di don Franco Russo.

Don Franco, parroco originario di Sassano, si è spento a 87 anni.

Il parroco, già Monsignore, ha passato gran parte della sua vita a servizio della Chiesa dove era stimato e benvoluto da tutti. Don Franco Russo, nato il 28 ottobre 1938, fu ordinato sacerdote nel 1964 dall’allora Vescovo di Diano, Mons. Aldo Forzoni.

E’ stato Superiore in Seminario e parroco di Roscigno fino al 1987 quando l’allora Vescovo della Diocesi di Teggiano- Policastro Mons. Bruno Schettino, suo compagno di studi, lo volle come Segretario diocesano a Teggiano. E fu proprio il Vescovo Schettino a dargli il titolo di Monsignore.

Don Franco è stato inoltre presente per anni nella comunità di Montesano Scalo dove ha affiancato don Domenico Tropiano: era ricordato affettuosamente per le sue passeggiate verso la parrocchia dalla sua abitazione di Padula Scalo, dove non ha mai fatto mancare una parola di conforto alle persone.

Da anni si era ritirato a vita privata per ragioni di salute. Cordoglio è stato espresso dalla Diocesi di Teggiano-Policastro guidata da Padre Antonio De Luca: “La Chiesa diocesana, grata per la sua testimonianza sacerdotale, lo affida all’abbraccio del Buon Pastore, certi che la sua anima riposa già nella Pace dei giusti”.

Cordoglio è stato espresso anche dal Comune di Montesano, comunità che per anni ha accolto don Franco.

Le esequie saranno celebrate domani, mercoledì 8 aprile, nella parrocchia “Sacro Cuore Eucaristico” di Montesano Scalo alle ore 10. La salma sarà tumulata a Teggiano.