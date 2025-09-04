Dall’8 settembre riprendono le attività sportive da Meta Centro a San Rufo
Lunedì 8 settembre riprendono le attività sportive da Meta Centro, presso il Centro Sportivo Meridionale a San Rufo.
Si riparte con tutte le attività, dai corsi di nuoto al nuoto libero, acquafit, pilates, posturale e sala attrezzi. Tornano fruibili anche il campo da tennis e la pista di atletica.
Per tutte le informazioni o per iscriversi è possibile contattare la struttura al numero 0975 395074 oppure all’indirizzo mail metacentrossd@gmail.com
