Paura a Casaletto Spartano. Finisce in un dirupo mentre effettua dei rilievi, ferito un geologo

Attimi di paura questo pomeriggio a Casaletto Spartano.

Un geologo, 40enne, impegnato in attività di lavoro è finito in un dirupo in località Difesa. L’uomo è caduto facendo un volo di circa tre metri.

A dare l’allarme è stato un collega. Sul posto i Carabinieri Forestali della Stazione di Casaletto Spartano, gli uomini del Soccorso Alpino ed i sanitari del 118.

Il geologo ha riportato gravi ferite agli arti ma non rischierebbe la vita. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso presso l‘ospedale di Vallo della Lucania.

Secondo quanto appurato dalle prime indagini svolte, il tecnico stava effettuando dei rilievi tecnici per conto del Comune lungo un sentiero che era stato già oggetto di frana nel passato.

– Claudia Monaco –