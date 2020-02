A Montecorvino Rovella, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, coordinati dal Tenente Graziano Maddalena, al termine di una serie di indagini hanno effettuato una perquisizione a carico di un pregiudicato del luogo, il 51enne L.N., detenuto agli arresti domiciliari per reati in materia di armi.

L’uomo è stato denunciato perchè trovato in possesso di un vero e proprio arsenale. In suo possesso c’erano un machete prodotto artigianalmente della lunghezza complessiva di cm 50 circa, una spada tipo Katana prodotta artigianalmente, della lunghezza di 81 centimetri circa, una balestra artigianale, tre frecce con punte in acciaio, una carabina ad aria compressa, un ricambio pistone per carabina ad aria compressa, una pistola 92/FS, ad aria compressa calibro 9, una pistola 92/FS, ad aria compressa calibro 6, priva di matricola.

Scoperte, inoltre, due cartucce GFL 7,65, una cartuccia GFL 8mm e due cartucce prive di sigle identificative, due bossoli 3,57 magnum, una siringa in plastica contenente all’interno presumibile polvere da sparo, cinque fionde artigianali in diverse dimensioni e 49 sfere in acciaio e piombo.

– Claudia Monaco –