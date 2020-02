Pauroso incidente a Sala Consilina, auto finisce capovolta. Ferito 34enne di San Pietro al Tanagro

Paura questo pomeriggio a Sala Consilina, in località Sant’Antonio, dove un’auto, una Fiat Punto, per cause da accertare, si è capovolta.

A bordo si trovava un 34enne di San Pietro al Tanagro che è rimasto ferito. L’uomo è stato prontamente soccorso dai sanitari dell’Humanitas e trasportato presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Presenti sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Claudia Monaco –