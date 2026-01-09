Attimi di paura questa mattina a Casal Velino, dove si è verificato un incidente.

Per cause da accertare, un uomo di 59 anni stava viaggiando a bordo di un’Audi Q5 quando ne ha perso il controllo finendo fuori strada, ribaltandosi.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le cure necessarie al conducente, che fortunatamente non è rimasto ferito. Per lui soltanto un grosso spavento.

Sul posto presenti anche i Carabinieri della locale Stazione e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata dall’accaduto.