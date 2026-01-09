Nei giorni scorsi si è svolta la prima edizione del Raduno della Zampogna e della Ciaramella a San Gregorio Magno, organizzato dall’Associazione Gruppo Folklorico Gregoriano e curato dai giovani musicisti Marcantonio Del Grippo e Domenico Elia.

La manifestazione ha visto la partecipazione di noti interpreti di strumenti popolari provenienti da tutta la Campania e dalla Basilicata. Infatti tanti musicisti da Viggiano, Napoli, Caserta, Salerno e dai paesi limitrofi come Palomonte, Valva, Colliano e Caggiano si sono ritrovati per celebrare insieme la musica pastorale.

San Gregorio Magno ha da sempre un legame profondo con le tradizioni pastorali. In particolare nel periodo natalizio era uno dei paesi da cui partivano decine di zampognari verso Napoli per eseguire le novene dell’Immacolata e di Natale.

Oggi, grazie all’impegno di tanti giovani che hanno raccolto il testimone dai propri avi, questa tradizione torna a rivivere con nuova energia e con una visione attuale attenta alla valorizzazione degli strumenti popolari e del patrimonio immateriale.

Il raduno ha rappresentato non solo un momento di festa e condivisione, ma anche un importante segnale di continuità e rinascita culturale per l’intera comunità.

La giornata si è svolta nella chiesa di San Vito, dove tutti gli zampognari si sono riuniti per suonare, condividere storie, emozioni e tradizione. Il momento è stato impreziosito dalla benedizione del parroco che ha dato valore spirituale all’incontro.