Cadono conci in pietra dalla chiave di volta del ponte di via Grippo a Potenza. Chiuso al transito
Per motivi di sicurezza è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale del ponte di via Grippo a Potenza che sovrappassa la Ferrovia dello Stato, a causa della caduta di alcuni conci in pietra della chiave di volta della struttura.
Il ponte è sottoposto a vincolo dei Beni Culturali, trattandosi di un’opera ferroviaria dei primi del ’900.
Sul posto sono intervenuti il personale della Protezione Civile con il responsabile Giuseppe Brindisi e i Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Locale che regolamenta il traffico.
La misura ha carattere d’urgenza ed è finalizzata esclusivamente alla tutela della pubblica incolumità.