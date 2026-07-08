Paura nel primo pomeriggio di oggi sulla SS18 a Capaccio Paestum.

Per cause da accertare, durante la marcia un trattore ha perso una parte dei bracci anteriori che è finita a terra, incastrandosi poi sotto al mezzo agricolo.

Il conducente ha ripotati delle ferite e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Eboli per le cure del caso.

Durante l’impatto uno pneumatico si è forato e sono andati distrutti il serbatoio del carburante e l’impianto oleodinamico. Questo ha provocato una fuoriuscita di gasolio e olio idraulico che hanno invaso il manto stradale della Statale 18 al km 96,800, interessando una superficie di circa 25 metri.

Il mezzo agricolo è stato sequestrato per mancanza di assicurazione.

Presenti il personale ANAS per il ripristino e messa in sicurezza del manto stradale e la Polizia Municipale per i rilievi.