Proseguono i rialzi dei carburanti sulla rete nazionale e in base alle elaborazioni del Codacons in cinque giorni il prezzo medio della benzina in modalità self è salito di 5,2 centesimi di euro, mentre il gasolio è aumentato di 5,9 centesimi, +5,5 centesimi in autostrada, attestandosi a 2,023 euro/litro.

In termini di spesa, un pieno di verde costa 2,6 euro in più rispetto allo scorso 3 luglio, quando è scaduto il taglio delle accise disposto dal governo mentre un pieno di diesel è rincarato di circa 3 euro.

“Al di là dell’entità degli aumenti ai distributori, quel che preoccupa è che l’ondata di rialzi si sta registrando nel periodo in cui si intensificano gli spostamenti degli italiani legati al periodo estivo, e quando i consumi di carburante sono più elevati, aggravando così la spesa degli italiani per i rifornimenti” conclude il Codacons.