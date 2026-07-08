Prosegue il percorso di radicamento di Futuro Nazionale in provincia di Salerno. Il movimento registra l’adesione di altri otto amministratori locali, confermando un percorso di crescita che continua a raccogliere consenso nei territori grazie al lavoro organizzativo e politico svolto dal deputato Attilio Pierro.

Entrano a far parte di Futuro Nazionale Giuseppe Di Ruggiero, consigliere comunale di Omignano, Paola Caputo, consigliere comunale di Celle di Bulgheria, Nicola Marotta, consigliere comunale di Roccagloriosa, Gerardo Tierno, consigliere comunale di Lustra, Luigi La Porta, consigliere comunale di Pertosa, Antonio Mariosa, consigliere comunale di Torre Orsaia, Salvatore Diotaiuti, consigliere comunale di Laurito e Luigi Orlando, consigliere comunale di Vibonati.

Le nuove adesioni rappresentano un ulteriore tassello nel processo di consolidamento del movimento in Campania, rafforzando la presenza di Futuro Nazionale nelle amministrazioni locali e confermando la crescente attenzione verso un progetto politico che punta sul radicamento territoriale e sulla valorizzazione delle competenze.

Grande soddisfazione è stata espressa da Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale di Futuro Nazionale: “L’adesione di nuovi amministratori locali dimostra che il nostro progetto continua a crescere perché fondato sulla credibilità, sulla concretezza e sulla presenza costante nei territori. A tutti loro rivolgo il mio benvenuto e l’augurio di buon lavoro, certo che il loro contributo sarà prezioso per rafforzare ulteriormente il movimento e dare risposte sempre più efficaci ai cittadini”.

“Queste adesioni rappresentano il frutto di un intenso lavoro di squadra e testimoniano la fiducia che tanti amministratori ripongono nel progetto di Futuro Nazionale. Continueremo a costruire una rete sempre più forte e capillare, valorizzando il ruolo degli amministratori locali e mantenendo un dialogo costante con le comunità del nostro territorio” dichiara Lello Di Capua, coordinatore regionale della Campania.

Con queste nuove adesioni, Futuro Nazionale consolida ulteriormente la propria presenza in provincia di Salerno, confermando un percorso di crescita che guarda con determinazione ai prossimi appuntamenti politici e amministrativi.