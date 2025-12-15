Paura a Capaccio. Insegue e sperona un’auto con alcune ragazze a bordo, si cerca il responsabile
Attimi di paura a Capaccio lo scorso weekend.
Un’auto, con a bordo tre ragazze, all’incrocio delle Tavernelle stava transitando quando avrebbe segnalato ad un altro veicolo fermo sulla strada di poter passare.
Il conducente avrebbe dato il via ad un inseguimento culminato con uno speronamento, colpendo l’auto su una fiancata.
La corsa è durata fino a quando le tre ragazze non hanno chiesto aiuto in un’abitazione privata.
Immediato l’allarme ai Carabinieri che, giunti sul posto, hanno avviato le indagini di rito per risalire al conducente.