Il Centro Commerciale Diano festeggia 9 anni di attività.

L’attività commerciale situata in via Pantoni ad Atena Lucana è ormai un punto di riferimento importante per i cittadini del Vallo di Diano. Con negozi di ogni genere, eventi e attività per i più piccoli il Centro Diano ha consolidato la sua presenza sul territorio e dietro a questo successo c’è la straordinaria azione di tante persone che dall’inizio hanno creduto nel progetto e continuano a farlo.

Al taglio della torta, realizzata dal Maestro Domenico Manfredi della Pasticceria D’Elia, erano presenti gli imprenditori Luigi Mele, Giuseppe Mele, Antonio Biscotti, Giampiero Biscotti e la Direttrice Anna Carolina Lobosco.

Da nove anni, infatti, la realizzazione della torta dell’anniversario è affidata alle sue mani e ogni edizione rappresenta una nuova sfida creativa, con l’obiettivo di stupire e raccontare qualcosa di diverso attraverso gusto ed estetica. Per quest’anno l’ispirazione è stata il tema del “Bianco Natale”, interpretato con eleganza e cura dei dettagli. La torta ha visto raffigurare le diverse attività presenti all’interno del centro commerciale, trasformando il dolce in un vero e proprio racconto visivo della vita e dell’identità del Diano.

Grande successo anche per il gusto scelto: una chantilly all’arancia con gocce di cioccolato fondente, un abbinamento particolare e raffinato, apprezzatissimo da tutti i presenti per la sua freschezza e il perfetto equilibrio tra dolcezza e intensità.

Il maestro Domenico Manfredi ha voluto, come ogni anno, ringraziare il Centro Commerciale Diano per la fiducia rinnovata e per la costante riconferma, sottolineando quanto sia un onore poter contribuire, con la propria arte, a un momento così significativo per la comunità del centro.