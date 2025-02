Attimi di paura questa mattina a Battipaglia, nei pressi della Stazione ferroviaria, dove un uomo del posto è stato investito.

L’uomo si trovava in strada quando l’auto è sopraggiunta colpendolo e facendolo cadere sull’asfalto battendo la testa. La conducente si è immediatamente fermata a prestare soccorso al malcapitato.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti i sanitari della Croce Verde che hanno prestato le prime cure sul posto all’uomo per poi condurlo in ospedale per maggiori accertamenti.

Giunti sul posto anche i Carabinieri della locale compagnia, agli ordini del Capitano Samuele Bileti, ai quali tocca ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.