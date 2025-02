E’ stato inaugurato lo svincolo sulla bretella di collegamento A2 – SS 585 di Lauria, realizzato dalla Provincia di Potenza e finanziato anche col contributo del Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata.

Presenti, tra gli altri, questa mattina al taglio del nastro il Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano e del sindaco di Lauria Gianni Pittella.

L’intervento, dal valore complessivo di 1.330.000 euro, ha interessato la strada esistente di collegamento esterno e ha previsto la creazione di uno svincolo a servizio della contrada “Malfitano”, composto da due rampe a livelli sfalsati che permettono l’immissione in direzione Lauria e l’uscita per chi proviene da Lauria in direzione SS 585.

Inoltre è stato realizza un impianto di illuminazione, al fine di migliorare la sicurezza di fruizione nelle ore notturne, mediante tecnologia innovativa in linea con le raccomandazioni in materia di consumi energetici.

L’illuminazione stradale è un elemento cruciale e, negli ultimi anni, l’innovazione tecnologica ha portato sviluppi significativi in questo campo. Tra questi, il sistema adottato della “luce radente” rappresenta una delle soluzioni più avanzate per migliorare la visibilità e ridurre i consumi attraverso proiettori a LED montati direttamente sulle barriere di sicurezza lungo la strada, a poca distanza dal suolo, che consentono di migliorare la visibilità anche in condizioni difficili, come nebbia o maltempo, garantendo agli automobilisti un’arteria stradale sicura e dotata delle più moderne tecnologie.