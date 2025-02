I ravioli di carne rappresentano uno dei piatti più amati della cucina italiana, un connubio perfetto tra tradizione e gusto.

Preparati con una sfoglia di pasta fresca all’uovo e un ripieno a base di macinato bovino e suino di alta qualità, questi ravioli sono l’emblema di un pasto genuino e nutriente.

In un’epoca in cui l’attenzione alla qualità degli ingredienti è fondamentale, scegliere carne selezionata e ingredienti freschi fa la differenza, per questo motivo il pastificio “I Sapori del Vallo” seleziona attentamente le materie prime con cui preparare i propri prodotti.

Tenendo d’occhio la tradizione e senza tralasciare l’innovazione, il pastificio con sede a Silla di Sassano prepara dei ravioli senza additivi e conservanti, proprio come la pasta fresca fatta in casa, garantendo quindi il massimo della bontà.

Il ripieno di carne macinata bovina e suina, saporito e avvolgente, è tra i più apprezzati poiché abbinato alla sapidità del formaggio e del prosciutto cotto, al profumo delle spezie e del sedano, al vino e all’olio extravergine d’oliva.

Ad un gusto così deciso ben si abbina un condimento delicato come il burro con la salvia oppure un classico sugo di pomodoro.

Tutti i prodotti del pastificio “I Sapori del Vallo” sono disponibili nei maggiori supermercati e ordinabili per le aziende al numero 0975/72676.

CLICCA QUI per consultare il sito e scoprire tutti i formati disponibili.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –