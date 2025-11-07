Attimi di paura questa sera a Baragiano.

Nella zona centrale dello Scalo un ragazzino di 14 anni è improvvisamente precipitato dal quarto piano di una palazzina, finendo rovinosamente al suolo. Sembrerebbe, tuttavia, che un’auto abbia attutito l’impatto.

Da subito le sue condizioni sono apparse gravi e i sanitari del 118 giunti sul posto lo hanno immediatamente portato al “San Carlo” di Potenza dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri.

Un episodio analogo è successo ieri a Potenza, dove una ragazza di 17 anni è precipitata nel vuoto, sembrerebbe nel tentativo di un gesto estremo. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata nel nosocomio cittadino per le cure del caso.