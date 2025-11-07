La Banca Monte Pruno accoglie, con grande orgoglio, la notizia del miglioramento del rating di Cassa Centrale Banca da parte dell’Agenzia Morningstar DBRS, che ha portato il Long-Term Issuer Rating a BBB (high) con trend stabile. Un risultato che consolida ulteriormente la reputazione del Gruppo nel panorama bancario nazionale ed europeo, confermandone solidità, capacità reddituale e qualità gestionale.

L’upgrade riflette, come evidenziato nel comunicato ufficiale della Capogruppo Cassa Centrale, “il miglioramento strutturale nella capacità di generare redditività, supportata da una crescente diversificazione dei ricavi, accompagnato dal rafforzamento della qualità dell’attivo e dal mantenimento di livelli di capitalizzazione ampiamente superiori ai requisiti regolamentari”.

Ulteriori progressi sono stati registrati anche per i Long-Term Deposits, innalzati ad A (low), con trend stabile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Monte Pruno Michele Albanese e il Direttore Generale Cono Federico esprimono vive congratulazioni al Presidente Giorgio Fracalossi e all’Amministratore Delegato Sandro Bolognesi per questo prestigioso riconoscimento, frutto di una gestione solida, prudente e orientata alla crescita sostenibile di tutto il Gruppo Cassa Centrale.

“Questo risultato rafforza la fiducia – proseguono il Presidente Albanese e il Direttore Generale Federico– nel modello cooperativo di appartenenza, che unisce una governance di alto profilo a una rete di Banche di Credito Cooperativo radicate nei territori, capaci di offrire sicurezza, affidabilità e servizi di qualità a soci e clienti. È la conferma che la forza del Gruppo nasce dalla coerenza dei valori e dall’impegno condiviso verso comunità e imprese”.

Un risultato che testimonia, ancora una volta, come Cassa Centrale Banca e Bcc Monte Pruno condividano la stessa visione: crescere nella solidità, innovare con responsabilità e valorizzare l’identità cooperativa come motore di sviluppo per le persone e i territori.