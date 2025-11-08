Dopo il turno di riposo, torna in campo lo Sporting Sala Consilina e lo fa ottenendo una convincente vittoria sul campo della neo promossa Capurso.

Per questo match il tecnico dei gialloverdi salesi Felipe Conde deve fare a meno di tre pedine: il pivot Arillo e il laterale Fatiguso entrambi squalificati, quest’ultimo ha rimediato due giornate, a cui si aggiunge l’assenza del capitano Carducci alle prese con un problema muscolare, per cui nell’elenco dei 12 schiera ben tre portieri.

Il quintetto iniziale è composto da Fiuza tra i pali, Igor, Diaz, Vidal e Carlos Delmestre. Dopo un buon avvio della formazione pugliese, è lo Sporting Sala Consilina a prendere in mano la situazione e in un minuto, al 6’28, Rossetti sblocca la partita su assist direttamente da parte del portiere Fiuza poi dopo trenta secondi Igor si procura un rigore che Vidal trasforma di potenza e al minuto 7 e 25” Baroni al termine di una bella combinazione con Diaz firma la terza rete per la formazione salese dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta. Dopo tre minuti c’è un guizzo del Capurso: lancio dell’estremo difensore Micoli che arriva sui piedi di Pires che con una acrobazia batte Fiuza e realizza l’1-3. Da questo momento lo Sporting resta padrone del campo e va vicino alla rete in almeno 5/6 occasioni: le più clamorose con Igor e Baroni fermati dal palo e poi dagli interventi del portiere Micoli che si oppone a più riprese a Vidal e Diaz. Il tempo si chiude con gli ospiti avanti 1-3.

Nella ripresa lo Sporting Sala Consilina controlla senza problemi la sterile reazione dei pugliesi che schieravano anche l’ex Cutrignelli, il quale ha provato a fare lo scherzetto ai suoi ex compagni ma la sua conclusione ha solo scheggiato la traversa per il resto poco o nulla da segnalare con i padroni di casa che solo negli ultimi tre minuti hanno giocato la carta del portiere di movimento senza esito.

Soddisfazione per questa vittoria è stata espressa dal presidente Giuseppe Detta: “E’ il quarto risultato utile consecutivo, speriamo di continuare su questa linea per arrivare più alto in classifica. I ragazzi sono stati bravi a colpire al momento giusto e poi controllare. Ora testa alla prossima gara”.

Con questa vittoria lo Sporting Sala Consilina sale a quota 13 e resta nella parte alta della classifica. Gli uomini di Conde nella prossima giornata saranno impegnati in casa al Pala San Rufo contro l’Ecocity Genzano che conta 9 punti. La gara avrà inizio alle ore 20.30.