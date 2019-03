Passione per i cani segugio. Nasce il “Team Monte Pruno”, domani la presentazione a Sant’Arsenio

Si terrà domani, presso la sala cultura della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio, la sottoscrizione dell’atto di costituzione dell’associazione “Team Monte Pruno”.

La neo associazione sarà formata da un gruppo di giovani estimatori e nasce per promuovere la cultura cinofila segugistica.

“Questa terra – fa sapere la neo associazione – soprattutto per una grande tradizione venatoria e per gli straordinari territori a disposizione è stata la culla del segugio. Oggi, attraverso l’esperienza e la cultura tramandata dai nostri avi, nasce da un gruppo di giovani e appassionati cinofili del territorio. L’idea è quella di unirsi per valorizzare e far conoscere il nostro territorio partecipando alle varie verifiche zootecniche che si tengono ogni anno a livello nazionale”.

Oltre all’attività agonistica del mondo delle prove, l’associazione promuoverà una serie di attività come pet therapy per bambini, anziani e diversamente abili.

Saranno previste, inoltre, mostre cinofile e raduni, corsi di educatore ed istruttore cinofilo, seminari e convegni. Si tratta di un progetto che è stato sostenuto entusiasticamente anche dalla Banca Monte Pruno.

Il logo del Team è stato ideato richiamando il nome del Monte Pruno, raffigurato sullo sfondo, mentre in primo piano è riportato un segugio, vero protagonista indiscusso.

L’appuntamento è alle ore 17:30.

– Claudia Monaco –