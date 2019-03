Si è svolto questa mattina a Salerno il Consiglio Provinciale in cui il Presidente Strianese ha ufficializzato le deleghe ai consiglieri provinciali di maggioranza eletti lo scorso 3 febbraio.

Al cilentano Carmelo Stanziola, vice Presidente della Provincia, è stata delega all’Urbanistica e Rapporti con l’università. A Luca Cerretani la delega a Società Privata e Personale, mentre a Giovanni Guzzo Programmazione rete scolastica, Pari opportunità e rapporti con la Regione Campania e i Comuni per il sostegno alle Politiche Giovanili. La delega ai lavori pubblici è stata assegnata a Vincenzo Servalli, mentre alla viabilità è stato nominato Antonio Rescigno. Roberto Robustelli si occuperà di Protezione Civile e rapporti con la Regione Campania e i Comuni per lo sviluppo in ambito provinciale delle Politiche Agricole, dello Sport e Forestali; a Paki Memoli la delega rapporti con la Regione Campania e i Comuni in ambito di Politiche Culturali, Valorizzazione e Conservazione del patrimonio museale delle biblioteche e dei beni culturali della Provincia di Salerno e valorizzazione turistica del territorio provinciale. L’edilizia scolastica è stata assegnata a Antonio Sagarese; delega ai trasporti a Fausto De Nicola; delega all’ambiente a Fausto Vecchio e, infine, a Felice Santoro delega ai rapporti con la Regione Campania e i Comuni in ambito di Politiche Sanitarie, Supporto e assistenza in ambito di Politiche del Lavoro, Supporto e assistenza delle Politiche Sociali Territoriali.

Il Consigliere di minoranza Dante Santoro ha presentato il “Progetto Plastic Free sul Litorale Salernitano” come punto di svolta per dare un segnale al territorio, sensibilizzare i cittadini e le Amministrazioni. La proposta è stata condivisa da tutti i consiglieri e Guzzo ha fatto notare le ristrette competenze dell’Ente provinciale in questo settore, proponendo l’estensione dell’iniziativa ai Comuni.

Durante il Consiglio il Presidente Strianese ha ribadito l’importanza di approvare il bilancio di previsione.

“Dopo anni di difficoltà, in cui abbiamo approvato il bilancio a fine anno, siamo riusciti ad ottenere un risultato eccellente, anche perché abbiamo la possibilità di aggiornare il piano di riequilibrio. Il bilancio di previsione comprende anche gli investimenti in corso soprattutto su scuole e strade – dichiara Strianese – Con riferimento al bilancio di quest’anno siamo riusciti a trovare dei fondi che si aggiungono ai finanziamenti esterni: 650mila euro per le scuole, 400mila euro per le strade, 250mila euro per la manutenzione del patrimonio e 100mila euro per somme urgenti sulla viabilità“.

Infine il Presidente Strianese ha annunciato che tra gli obiettivi del piano di riequilibrio, i dati del disavanzo dovrebbero essere pari a 875mila euro per il 2019, 663mila euro per il 2020 e 515 mila euro per il 2021. Il bilancio di previsione è stato approvato dai consiglieri di maggioranza, mentre la minoranza ha dato voto contrario, e il 29 marzo verrà sottoposto all’approvazione dei Sindaci dei Comuni dell’intero territorio provinciale.

– Rosanna Raimondo –