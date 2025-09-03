Doppio appuntamento all’insegna della passione per le due ruote nel Vallo di Diano e nel Cilento. Il Vespa Club Caggiano sarà protagonista di due importanti eventi nazionali, accogliendo vespisti da tutta Italia e promuovendo il territorio attraverso lo spirito del turismo su due ruote.

Il primo appuntamento è fissato per il 6 e 7 settembre, in occasione del 14° Giro Vespistico dei Tre Mari – Vespa Club Ceglie Messapica, uno dei tour più prestigiosi del calendario nazionale. La carovana, proveniente da Campobasso, toccherà diverse località tra cui Selva di Fasano e Atena Lucana, dove sono previste anche prove di abilità. Il Vespa Club Caggiano sarà impegnato nel supporto logistico e nell’accoglienza dei partecipanti.

Il secondo evento, ancora più atteso, è in programma per il 13 e 14 settembre: si tratta del 3° Raduno Nazionale “Vespa Tour tra Miti e Leggende”, organizzato dal Vespa Club Paestum in collaborazione con il Vespa Club Caggiano. L’evento è una tappa ufficiale del Campionato Turistico Nazionale e porterà i partecipanti in un affascinante tour itinerante attraverso il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Due le tappe principali: Teggiano, dove i vespisti saranno accolti in collaborazione con l’associazione Route 39, e Padula, con la visita alla splendida Certosa di San Lorenzo, uno dei monumenti più importanti del Sud Italia.

“Siamo entusiasti di accogliere nel nostro territorio vespisti provenienti da tutta Italia – dichiara il presidente del Vespa Club Caggiano Angelo Coletta –. Questi eventi non sono solo una celebrazione della Vespa, ma anche un’occasione per far conoscere le bellezze, la cultura e l’ospitalità della nostra terra”.

Due weekend all’insegna della passione, del mototurismo e della valorizzazione di un territorio ricco di storia e paesaggi mozzafiato.