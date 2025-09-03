Proseguono i controlli della Polizia di Stato rivolte alle aree urbane maggiormente frequentate dai giovani e considerate a rischio, in particolare nelle aree del centro storico, Piazza San Francesco e di Piazza Giancamillo Gloriosi a Salerno, spesso teatri di schiamazzi, corse in scooter e di parcheggi selvaggi, con l’obiettivo di garantire un presidio costante e rassicurante per la cittadinanza.

Queste attività, avviate nei giorni scorsi, hanno portato all’intensificazione dei servizi straordinari di vigilanza a Salerno e provincia.

L’azione, pianificata durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Francesco Esposito, ha visto il coinvolgimento delle diverse Forze dell’Ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, confermando un’efficace presenza coordinata e capillare sul territorio.

Nell’ambito dei nuovi servizi sono state controllate 287 persone, di cui 184 tra i 16 e i 35 anni e 67 con precedenti di polizia. Sono stati anche fermati e controllati 206 veicoli, di 83 moto.

68 i verbali per infrazioni al Codice della Strada.

La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno quotidiano a tutela della sicurezza pubblica, sottolineando l’importanza di un’azione congiunta tra Forze dell’Ordine, istituzioni e cittadini, affinché si rafforzi la cultura della legalità e si prevengano fenomeni di devianza e criminalità giovanile.