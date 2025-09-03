Ancora un furto di auto nel salernitano e questa notte a farne le spese è stato un cittadino di Marina di Camerota.

I ladri, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, hanno agito in località Calanca riuscendo a portare via una Fiat 500X.

Una volta a bordo gli ignoti si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce e lasciando ai proprietari della vettura solo l’amarezza della scoperta di essere stati derubati.

Sul furto indagano i Carabinieri della locale Stazione guidati dal Maresciallo Carelli.