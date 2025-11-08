A decorrere dal 1° dicembre il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario, il cui importo è stato rimodulato a 42,70 euro, non sarà più effettuato attraverso bollettino postale, ma i cittadini che richiedono il documento dovranno corrispondere l’importo dovuto utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali e sulle piattaforme online, oppure mediante i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che operano attraverso la piattaforma PagoPA.

Sostanzialmente il cittadino potrà effettuare il pagamento presso un Ufficio postale o presso gli sportelli delle banche che hanno aderito al servizio di riscossione del pagamento del passaporto tramite PagoPA, oppure presso i prestatori di servizi di pagamento, solitamente operanti presso le tabaccherie e ricevitorie.

Sarà anche possibile pagare comodamente da casa attraverso le piattaforme online degli stessi operatori.

Al momento del pagamento è necessario fornire all’operatore, oppure inserire nel caso di pagamento effettuato online, il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale si chiede il passaporto anche se minore.

Continueranno comunque ad essere accettati i pagamenti effettuati prima del 1° dicembre 2025 attraverso bollettino postale.

Clicca QUI per ulteriori informazioni a riguardo.