Ladri in azione nella notte a Caggiano.

Ignoti hanno preso di mira un agriturismo e alcune abitazioni in località Mattina. Sempre nella stessa zona hanno tentato di portare via una Fiat Croma senza però riuscirci e nei dintorni dell’attività ricettiva è stata ritrovata una Nissan, sottratta in una casa nelle vicinanze.

I ladri poi hanno rubato una vecchia Punto da un’altra proprietà privata per darsi alla fuga. I malviventi pare siano stati anche inseguiti da un cittadino.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e quelli della Compagnia che stanno raccogliendo elementi utili all’identificazione dei responsabili.