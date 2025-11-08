Incidente sulla Bussentina. Auto esce fuori strada e sfonda la protezione in metallo
Incidente nella notte sulla Bussentina.
Per cause da accertare, un’auto è uscita fuori strada sfondando la protezione in metallo nel territorio di Morigerati.
Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato un giovane di Caselle in Pittari presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri per ricostruire l’esatta dinamica.