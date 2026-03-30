“Celebriamo un figlio illustre della nostra terra che, con determinazione e competenza, ha guidato l’umanità verso l’ignoto, rendendo possibile l’impossibile”. Così il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi rende omaggio a Rocco Petrone in occasione del centenario della sua nascita che ricorre domani, martedì 31 marzo.

Originario di Sasso di Castalda, Petrone è stato il direttore del lancio della missione Apollo 11 nel 1969, l’uomo che scandì il countdown che portò i primi esseri umani sulla Luna.

Figlio di emigrati italiani giunti in America da Sasso di Castalda, Rocco Petrone è stato un pioniere della corsa allo spazio. La sua carriera alla NASA fu eccezionale: da giugno 1966 a settembre 1969 fu direttore delle operazioni di lancio allo “John F. Kennedy Space Center” della NASA e dal 1969 fu direttore dell’intero Programma Apollo. Dal 1973 al 1974 fu direttore del Marshall Space Flight Center della NASA, la terza persona chiamata a quella carica. Petrone fu anche il primo direttore di origini non tedesche. E’ morto nel 2006.

Le celebrazioni per il centenario di Petrone assumono un respiro internazionale. Bardi ricorda che la figura di Petrone sarà onorata a Washington, nella sede dell’Ambasciata d’Italia, in un evento alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del nuovo Direttore della Nasa Jared Isaacman, dell’Ambasciatore italiano negli Usa Marco Peronaci e del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Teodoro Valente.

“Questo legame transatlantico – aggiunge– testimonia quanto il contributo di Petrone sia stato fondamentale per il progresso dell’umanità intera”.

Allo stesso tempo, il territorio lucano onorerà il suo “uomo della Luna” con una serie di appuntamenti di rilievo: domani l’Università degli Studi della Basilicata ospiterà un convegno dedicato alla sua eredità scientifica, mentre a Sasso di Castalda si terrà la cerimonia dell’annullo filatelico, accompagnata dall’emissione di un francobollo commemorativo speciale da parte di Poste Italiane, appartenente alla serie “Le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano”.

Il culmine di questo percorso celebrativo si terrà il 15 giugno a Potenza con un grande evento organizzato dalla Regione Basilicata e dal Cluster Aerospazio (TeRN): in quell’occasione si parlerà dell’evoluzione del settore, dalla missione Apollo alle sfide odierne della Space Economy.