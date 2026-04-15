Minaccia madre e moglie con richieste di denaro, finisce in carcere.

È quanto avvenuto ad Eboli dove i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, al comando del Capitano Serafino Palumbo, ieri mattina hanno arrestato un giovane pregiudicato del posto.

Il tutto sarebbe scaturito da continue richieste di denaro rivolte alle due donne e sfociate spesso in violenza e minacce. Stanche delle vessazioni, le vittime si sono rivolte ai militari dell’Arma.

Il giovane è stato portato in carcere in attesa del giudizio di convalida.