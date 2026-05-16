Da oggi è entrato in vigore l’obbligo di targa sui monopattini elettrici. I contravventori rischiano una sanzione dai 100 ai 400 euro.

Si tratta di un adesivo che si acquista sul Portale dell’automobilista nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, composto da 6 caratteri tra lettere e numeri e che va attaccato sul parafango posteriore o sul piantone anteriore.

Per ottenerlo bisogna compilare il modulo allegando una copia del documento d’identità e versare circa 35 euro tra bollo, diritti e costo del contrassegno. Poi si presenta tutta la documentazione su un’altra pagina del portale per fissare un appuntamento con la Motorizzazione per il ritiro della targa adesiva.

Il Ministero ha segnalato che sono state presentate oltre 40mila richieste e che sono stati emessi circa 50mila contrassegni. Però le associazioni dei consumatori e gli operatori del settore lamentano ritardi nella consegna dei contrassegni, per cui migliaia di monopattini potrebbero risultare non conformi alla legge.